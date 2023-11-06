مدير منظمة الصحة العالمية: نحتاج لهدنة إنسانية عاجلة في غزة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرسيوس، اليوم الاثنين، الحاجة لهدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

وجدد جيبرسيوس الدعوة إلى الأطراف لاحترام جميع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، مطالبًا أيضًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين كرهائن.

كما دعا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية في غزة بما في ذلك المستشفيات والملاجئ والمدارس، مؤكدًا ضرورة دخول المزيد من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى غزة بأمان وسرعة وبالحجم المطلوب، ويجب أن تصل إلى الأشخاص المحتاجين، وخاصة النساء والأطفال، أينما كانوا.

وأضاف “نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. لقد مرت 30 يومًا. لقد طفح الكيل. وهذا يجب أن يتوقف الآن”.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن فلسطين لن تسمح لمخططات الكيان الصهيوني بفصل غزة عن الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال كلمة مباشرة في مستهل جلسة لمجلس الوزراء الفلسطيني، مؤكدًا أن المشاهد في غزة تتجاوز طاقة الإنسان على التحمل.

وأجهش أشتية بالبكاء، بسبب الأوضاع الإنسانية في غزة وتصعيد الاحتلال عدوانه على القطاع، مؤكدًا أن غزة تحت الركام بحاجة لوقف العدوان للبحث عن الناجين تحت الأنقاض.

وشدد على أن غزة بحاجة إلى ماء وكهرباء وطعام ودواء الآن، لافتًا إلى أنه على المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر بتوقيف المجرمين في غزة.

ودعا أشتية الأمم المتحدة إلى إلغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمي ونشر صور أطفال غزة، مؤكدًا أن الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في السجون الإسرائيلية.

ولفت رئيس الحكومة الفلسطينية إلى أن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو متعطش للدم يريد القتل بهدف القتل، مؤكدًا أنه يريد أن يرى "هيروشيما" في غزة.

