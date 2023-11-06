يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

كشف شادي امام مدير مكتب الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية عن تطورات حالة الصحية بعد اصابته بورم سرطاني ومكوثه بالعناية المركزة لمدة عدة ايام متواصلة .

تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

قال مدير مكتب الدكتور هاني الناظرأن الطبيب المصري خرج من غرفة الرعاية المركزة، انتظارًا لخضوعه للجلسة الثانية من العلاج الكيماوي.

وكان شارك الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق ، وأستاذ الأمراض الجلدية، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بفيديو جديد يكشف عن حالة والده.



وقال محمد الناظر: " تعرض هاني الناظر لتعب شديد مساء أمس ادي إلي أرتفاع درجة حرارة الجسم وانخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلي إنخفاض كرات الدم الحمرا و البيضاء بشكل ملحوظ و رعشة شديدة."

وتابع: "ظهرت كل هذه الأعراض نتيجة جرعات الكيماوي المكثفة و الشديدة التي ادت إلي عدم استقرار الحالة الصحية لذا أدي إلي نقله للعناية المركزة، حاليا ممنوع الزيارة تماما لوجودة في الرعاية."

وقال: "نأمل أن يتحسن و يستقر الوضع الصحي لان الفترة اللي بعد جرعات الكيماوي بتكون صعبة جدا على المريض."

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.