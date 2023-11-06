عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تصريحات الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية جريمة حرب جديدة

النائب إيهاب وهبة
النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري

أدان النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ،  تصريح وزير التراث الإسرائيلي حول ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية للتخلص من حركة حماس، معتبرا أن ذلك  جريمة حرب جديدة ودليل على مدى الانحراف والتطرف الذى لحق بعدد من صناع القرار فى حكومة الكيان المحتل ، بجانب أنها دعوة صريحة لمزيد من الممارسات غير الإنسانية تجاه المدنيين بقطاع غزة، مؤكدا أن ما يحدث بالقطاع إبادة جماعية وتطهير عرقي، تخطت كل قوانين المجتمع الدولي وقانون المجتمع الدولي الإنساني.

وأضاف وهبة ، فى بيان له اليوم ، أن القرار المصري بمنع خروج الأجانب من غزة عبر معبر رفح جاء كرد فعل على رفض الكيان المحتل إجلاء المصابين من غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وهو ما يمثل استكمال لجرائمهم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن مصر يحق لها وضع شروطها لفتح معبر رفح أمام الأجانب، ويجب تنفيذ تلك الشروط والتي تتضمن خروجا سالما للمصابين من غزة لتلقي العلاج وتأمين ممرات لعبور الشاحنات المحملة بالمساعدات لأهالي القطاع ويؤكد على أن مصر لها دورا حاسما بشأن القضية كمان أن مصر تضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها دائما وتحمل على عاتقها إنقاذ الأشقاء بقطاع غزة.

وثمن وهبة، الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، مؤكدا على دعمه للحق الفلسطيني في إقامة دولة آمنة وعدم استهداف المدنيين والأطفال العزل في محاولة لتهجير أهل قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية.

وذكر النائب ، أن جريمة مدخل مستشفى الشفاء التي استهدفتها قوات الإحتلال مؤخرا، وأيضا استهدافهم لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، للضغط على سكان غزة المرابطين ليتركوا غزة أملا فى أن ينجح مخطط الاحتلال فى تهجيرهم  من أرضهم إلى سيناء، وهو ما رفضته الدولة المصرية حكومة وشعبا ولن يحدث ذلك إطلاقا، مضيفا أن مصر تعى جيد ما يحاك ضدها من مخططات وتعرف كيف تتعامل معاها.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري النائب إيهاب وهبة غزة قطاع غزة الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

خطوط حمراء وجهود جبارة.. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لوقف حرب غزة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

نتنياهو يدعو سفراء الدول الموجودين في إسرائيل إلى اجتماع عاجل

ترشيحاتنا

خسائر الاحتلال كبيرة.. حماس ترد علي التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي

لا حياة في غزة.. الحرب تجبر سكان القطاع على الشرب من مياه البحر

رئيس الوزراء: توفير سلع غذائية محددة بتكلفة مناسبة ضمن مبادرة خفض الأسعار

هيمشي خلاص.. تطور عاجل في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. ورد شيكابالا

صدمة محبيها .. نادين نسيب نجيم : هعتزل الفن قريبا

سطو الصهاينة على التراث المصري.. كيف حاولت إسرائيل سرقة ممتلكات أم الدنيا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ملك قورة تستعرض رشاقتها | شاهد

بفستان لافت.. نسرين طافش بإطلالة جذابة من داخل سيارتها |شاهد

في عيد ميلادها الـ 40.. صور أثارت جدلا لـ مي سليم بالسوشيال|شاهد

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

فيديو

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ