بعيد ميلادها.. إنعام الجريتلى تكشف محاصرتها فى الكوميديا وأصولها الشركسية

تحتفل اليوم ذكري الفنانة إنعام الجريتلى بعيد ميلادها وهى من النجمات اللاتى قدم عديد من الأدوار الكوميدية المهمة حيث حاضرها المخرجين فى هذه النوعية من الأعمال والتى اجادت فيها بشكل كبير.

إنعام الجريتلى من أصول شركسية، وتخرجت في معهد السينما قسم التمثيل، ولديها عدد كبير من الأعمال تخطت الـ150 عملا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

وكانت إنعام الجريتلى، قد أكدت أن نجاح مجموعة أجزاء مسلسل "راجل وست ستات"، جعل البعض يحصرها فى تقديم الأدوار الكوميدية، على الرغم من تقديمها أنواعا درامية أخرى.

وقالت "الجريتلى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها خلال مشوارها الفني كانت تقدم أعمالا اجتماعية وتراجيدية، فقد حرصت على التنوع فى أدوارها.

أكدت الفنانة إنعام الجريتلى انها وافقت على العمل فى الإذاعة المصرية من خلال المسلسل الإذاعى "عليا والأمثال الشعبية " بدون أجر لرغبتها فى رد الجميل الى مؤسسة ماسبيرو التى كانت واحدة من إبنائها لسنوات طويلة.

وإضافت الجريتلى ان هناك سببين لموافقتها على العمل بدون اجر للسنة الثانية على التوالى فى الإذاعة المصرية الاول والأهم بالنسبة لها انها الاذاعة والتليفزيون المصري أعطيا لها الكثير حين كانت تعمل فيهما ، وكان لابد ما ان تقف بجوارهما فى تلك الفترة.

وتابعت ان السبب الثانى هو رغبتها فى ممارسة العمل الفنى، حيث انها تريد ان تشبع رغبتها الفنية دائمًا من خلال التمثيل ، مؤكدة ان الفنان لابد ألا يبتعد كثيرًا عن الفن.

إنعام الجريتلى

وتستكمل " الجريتلى " قائلة : أنها تتابع بشكل كبير الأعمال الدرامية التى تعرض على الشاشات المصرية ، وهناك عدد من الفنانات اللاتي يحوزن على إعجابها مثل الفنانة نيللى كريم وأمينة خليل .

وأضافت أنها ترى أن الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد من الفنانات الواعدت خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدة انها قدمت عددا من الأدوار بشكل جيد للغاية خلال الفترة الماضية.

وعن أهم أعمالها الفنية ، انها تعتبر مسلسل العائلة من اهم اعمالها التي قامت بتقديمها خلال مشوارها الفني الطويل.

وتابعت الجريتلي، ان العمل أثار ضجة وقت عرضه نظرا الي أهمية القضية الشائكة التي قام يتناولها خلال احداثه.

واضافت الجريتلي، ان هناك عددا من الاعمال الفنية الاخري التي تعتز بها خلال مشوارها الفني مثل اسوار الوهم، والسنين، "لم يعرضا على التليفزيون مطلقا"، بالاضافة الي عدم تواجدهما علي موقع يوتيوب الذي اصبح يتيح للجمهور مشاهدة تلك النوعية من الاعمال الفنيه الجيدة.

وتضيف أن عملها كمخرجة فى التليفزيون المصرى لسنوات أثر على مشوارها الفني كممثلة، مشيرة إلى أنها حين أعلنت اعتزالها الإخراج بدأت العروض الفنية تزداد.

وتقول : أن على الجيل الجديد ألا يزيح الفنانين الكبار من على الساحة، فلابد من امتزاج الخبرات فيما بينهم.

وتابعت " الجريتلى " أنه لا تجمعها أى علاقة شخصية بالجيل الجديد أو القديم، فالصداقة تكون فى إطار العمل فقط وأثناء التصوير، حتى أن فريق عمل راجل وست ستات والذى يعد احدث أعمالها لا يتواصلون معها بشكل مباشر, بل يكتفون بالتواصل عن طريق فيسبوك.

وتضيف انعام الجريتلى: أن نجاح مجموعة أجزاء مسلسل "راجل وست ستات"، جعل البعض يحصرها فى تقديم الأدوار الكوميدية، على الرغم من تقديمها أنواعا درامية أخرى.

وقالت "الجريتلى"، إنها خلال مشوارها الفني كانت تقدم أعمالا اجتماعية وتراجيدية، فقد حرصت على التنوع فى أدوارها.