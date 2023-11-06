"كن مثل جولدا".. المئات من أفراد عائلات الرهائن يتظاهرون أمام الكنيست الإسرائيلي

تجمع المئات من أفراد عائلات وأصدقاء ما لا يقل عن 240 رهينة في قطاع غزة أمام الكنيست الإسرائيلي، مطالبين حكومة الاحتلال ببذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح الأسرى.

وقال نير مائير، الأمين العام لحركة الكيبوتس: “إنهم ليسوا مجرد أرقام، بل إنهم عائلات… العشرات هم أصدقائي. لا توجد طريقة للتوصل إلى السلام مع هذا”.

وأضاف مائير: “نتنياهو، اكتسب بعض الجرأة وكن مثل جولدا”، في إشارة إلى رئيسة الوزراء السابقة جولدا مائير.

ومن بين المتحدثين الآخرين ياميت أشكنازي، أخت دورون شتاينبريخر، وكلاهما من كيبوتس كفار عزة.

وقالت أشكنازي: “لقد دفعنا ما يكفي!”، بينما انفجر الحشد في الصراخ “الآن! الآن! الآن!”.