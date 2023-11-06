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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميحة أيوب تكشف سر عدم تأجيل مهرجان شرم الشيخ للمسرح

سميحة ايوب
سميحة ايوب

كشفت الفنانة سميحة إيوب سر عدم تأجيل مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي هذا العام، أسوة بالعديد من المناسبات الفنية الأخرى.

وقالت سميحة أيوب في كلمتها، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان: احنا مش مهرجان فساتين ولا ماركات.. احنا مهرجان من أجل الإنسانية".

ونظم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، اليوم مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان، الذي يفترض إقامته في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر، وذلك بالمجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعة  مساءً.

وحضر المؤتمر كلاً من سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانة القديرة سميرة محسن التي تحمل الدورة الثامنة اسمها، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

كما حضر المؤتمر رئيس ومؤسس المهرجان المخرج الفنان مازن الغرباوي، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان التجريبي ورئيس اتحاد المهرجانات العربية الدولية، والمخرج عصام السيد ، والدكتور أبو الحسن سلام، والفنانة ريم أحمد ، والفنان طه خليفة ،والفنان محمد صلاح آدم، وبعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومنهم: الفنان الدكتور مجدي كامل ، والمنتج هشام سليمان الأمين العام  للجنة  العليا للمهرجان، والكاتب الصحفي وائل السمري ، والكاتب الصحفي ضياء دندش ، والمخرج عادل عبده .

و يتضمن المؤتمر الإعلان عن أسماء المكرمين بالدورة الثامنة ، وقوائم لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان، وغيرها.

سميحة أيوب مهرجان شرم الشيخ

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