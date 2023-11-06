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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد توقف يومين.. وصول 17 جريحا فلسطينيا إلى سيناء من معبر رفح

وزير الصحة يزور المصابين
وزير الصحة يزور المصابين بمستشفى العريش العام

وصل إلى الأراضي المصرية عن طريق معبر رفح البري  17  جربحا من المصابين في أحداث غزة بعد توقف استمر يومين منذ يوم السبت الماضي، حيث تم توزيعهم على المستشفيات داخل نطاق محافظة شمال سيناء ،  حسب احتياج وتوصيف الحالة  الصحية للجربح .

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع "غزة"، أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث "غزة" .
 

وتلقى  جميع  الحالات رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح البري  أو الفرق الطبية المتواجدة داخل المستشفيات العامة والمركزية بالشيخ زويد والعريش وبئر العبد.

 166رعايا الدول 

 كما قام أطباء  الحجر الصحي في معبر رفح البري ، بتوقيع الكشف الطبي على 166 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم42طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.  

وذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع "غزة"، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

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