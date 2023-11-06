خالد جلال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى في «شرم الشيخ للمسرح»

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثامنة، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، والتي تشكلت من المخرج المصري الكبير خالد جلال رئيساً للجنة التحكيم ، وعضوية كل من : الدكتورة ماريجونا بيكتيشي من كوسوڤو، والفنان القدير ليفيو تشيليو من رومانيا، والفنانة القديرة نادية بوستة من تونس، والفنانة والكاتبة كارين وترفيلد من انجلترا .

المخرج الكبير خالد جلال بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وحصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 عاما، وتولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي منذ عام 2015، وحصل جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والكريمات في مهرجانات دولية وقومية، كما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، بعد قيامه بإخراج مسرحية "المحاكمة" التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، والذى وصفه جلال بأنه "تكريم التكريمات".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.