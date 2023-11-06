عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد جلال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى في «شرم الشيخ للمسرح»

خالد جلال
خالد جلال

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثامنة، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، والتي تشكلت من المخرج المصري الكبير خالد جلال رئيساً للجنة التحكيم ، وعضوية كل من : الدكتورة ماريجونا بيكتيشي من كوسوڤو، والفنان القدير ليفيو تشيليو من رومانيا، والفنانة القديرة نادية بوستة من تونس، والفنانة والكاتبة كارين وترفيلد من انجلترا .

المخرج الكبير خالد جلال بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وحصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 عاما، وتولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي منذ عام 2015، وحصل جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والكريمات في مهرجانات دولية وقومية، كما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، بعد قيامه بإخراج مسرحية "المحاكمة" التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، والذى وصفه جلال بأنه "تكريم التكريمات".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

خالد جلال مهرجان شرم الشيخ الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

لدعم المنتج المصرى.. شركة النصر تنتج سيارات كهربائية جديدة .. ما الحقيقة؟

أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

بملامح متغيرة.. ظهور صادم للفنانة سميرة محسن في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

عمر كمال عبد الواحد.. أحمد حسن يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

موضوعات متعلقة

المايسترو نادر عباسي: سأقدم افتتاحية فنية عالمية في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ

سميحة أيوب تكشف سر عدم تأجيل مهرجان شرم الشيخ للمسرح

الإثنين.. إعلان تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

في افتتاح مهرجان الجونة.. حمزة دياب يشارك في فيلم "60 جنيه"

تكريم الفنانة الإيطالية مارزيا تيديشي في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

3 عروض تمثل مصر بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم ياسر صادق ويمنحه درع سميحة أيوب التقديري

انطلاق المؤتمر الصحفي للفائزين بجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي في نسخته الـ 80

ترشيحاتنا

إعلامية شهيرة تدافع عن بيومى فؤاد بعد هجومه على محمد سلام

اركب كيا جراند سيراتو "كسر زيرو" أعلى فئة .. بأفضل سعر

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

قرار عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الهجوم البري علي غزة

ناقد رياضي يهاجم الزمالك: حافظوا على الأحجار الكريمة للكرة المصرية

الاستثناء دائما.. القوة الجوية العراقي يقسو على الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بملامح متغيرة.. ظهور صادم للفنانة سميرة محسن في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

اكتشاف حقنة تحارب السرطان | اعرف القصة

ابنه الشهيد فوق ذراعيه.. رسالة مؤثرة من أب فلسطينيي في قطاع غزة..فيديو

فيديو

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ