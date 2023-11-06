محافظ الإسكندرية: رفع 569 ألف طن مخلفات صلبة وطبية في شهر

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم توزيع 170 صندوق سعة 1 متر و350 سلة علي أعمدة الإنارة في 5 أحياء (منتزة أول، وحي منتزه ثان، والعجمي، وحي غرب، وحي وسط) وذلك استجابة لمطالب المواطنين فيما يختص بدعم منظومة النظافة.

وأضاف اللواء محمد الشريف أن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية برئاسة حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قامت خلال شهر أكتوبر برفع 124 ألف طن مخلفات صلبة، و 435 طن مخلفات طبية من المنشآت والمراكز الطبية، بالإضافة إلى رفع المخلفات المتراكمة بالمحطة الوسيطة بمحرم بك ونقلها إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر بالاستجابة لمطالب المواطنين وخاصة التي تختص برفع كفاءة منظومة النظافة، ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أول بأول وتنظيف محيط المدارس بشكل دوري ومستمر، ووضع صناديق قمامة في المناطق التي كثرت منها شكاوى المواطنين.