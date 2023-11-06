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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ للمسرح

صدى البلد

طلب المنتج هشام سليمان بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين في المؤتمر الصحفي للدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

عبرت الفنانة سميرة محسن عن سعادتها بتكريمها في الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي وهو المهرجان الذي يحمل اسم الفنانة سميحة أيوب رئيسا شرفيا.

وأشارت سميرة محسن في كلمتها إلى إنها قضت عمرها في تدريس المسرح للشباب، قائلا:" في انتظاركم جميعا في مدينة السلام".

قال المايسترو نادر عباسي إنه سعيد باختياره لتقديم افتتاحية فنية عالمية برفقة الملحن محمد الموجي في افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.


وكشفت الفنانة سميحة أيوب سر عدم تأجيل مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي هذا العام، أسوة بالعديد من المناسبات الفنية الأخرى.

وقالت سميحة أيوب في كلمتها: احنا مش مهرجان فساتين ولا ماركات.. احنا مهرجان من أجل الإنسانية".

يقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان ، والذي من المفترض إقامته في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر ، اليوم بالمجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعة  مساءً.

ويحضر المؤتمر كلاً من سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان ، والفنانة القديرة سميرة محسن التي تحمل الدورة الثامنة اسمها ، والأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان ، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح ، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج والفنان مازن الغرباوي ، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان التجريبي ورئيس اتحاد المهرجانات العربية الدولية، والمخرج عصام السيد ، والدكتور أبو الحسن سلام ، والفنانة ريم أحمد ، والفنان طه خليفة ،والفنان محمد صلاح آدم . 

وحضر أيضا بعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومنهم : الفنان  الدكتور مجدي كامل ، والمنتج هشام سليمان الأمين العام  للجنة  العليا للمهرجان،  والكاتب الصحفي وائل السمري ، والكاتب الصحفي ضياء دندش ، والمخرج عادل عبده .

و يتضمن المؤتمر الإعلان عن مكرمين الدورة الثامنة ، وقوائم لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان، وغيرها.

شهداء فلسطين هشام سليمان

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