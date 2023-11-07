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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

الفنان بيومي فؤاد
الفنان بيومي فؤاد

هجوم شديد على الفنان الكوميدي بيومي فؤاد .. بعدما شن هجومًا عقب مهرجان الرياض على الفنان محمد سلام بعد العرض المسرحي زواج اصطناعي.

وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري رسالة شديدة اللهجة للفنان بيومي فؤاد عقب الهجوم الذى وجهه للفنان محمد سلام بعد العرض المسرحي “ زواج اصطناعي ” ، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فيلم هابط

وشن الفنان عمر حسن يوسف هجوما على الفنان بيومي فؤاد.

وكتب "نجل الفنان حسن يوسف"، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "فن إيه اللي بتقدمه، ده انت عامل بتاع ١٠٠ فيلم هابط و اخرهم ال طلعت عملته علي المسرح ".

ولمتابعة المزيد حول الهجوم على الفنان بيومي فؤاد بسبب مهرجان الرياض .. تابع الفيديو جراف التالي:

بيومي فؤاد مهرجان الرياض محمد سلام زواج إصطناعي عمر حسن يوسف

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