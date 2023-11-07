انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

هجوم شديد على الفنان الكوميدي بيومي فؤاد .. بعدما شن هجومًا عقب مهرجان الرياض على الفنان محمد سلام بعد العرض المسرحي زواج اصطناعي.

وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري رسالة شديدة اللهجة للفنان بيومي فؤاد عقب الهجوم الذى وجهه للفنان محمد سلام بعد العرض المسرحي “ زواج اصطناعي ” ، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فيلم هابط

وشن الفنان عمر حسن يوسف هجوما على الفنان بيومي فؤاد.

وكتب "نجل الفنان حسن يوسف"، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "فن إيه اللي بتقدمه، ده انت عامل بتاع ١٠٠ فيلم هابط و اخرهم ال طلعت عملته علي المسرح ".

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