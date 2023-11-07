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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم ملء سد النهضة.. أستاذ جيولوجيا يكشف أسباب نجاح مصر في توفير المياه

سد النهضة
سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا في جامعة القاهرة، إنه تم الاتفاق على اجتماع خلال ديسمبر المقبل فيما يتعلق بسد النهضة، ولكن الشواهد لا تنبئ بأي تقدم في المفاوضات، والتصريحات المصرية أكدت أن الجانب الإثيوبي تراجع عن بعض الاتفاقات السابقة، والمفاوضات لم تسفر عن شيء. 

أستاذ جيولوجيا يتحدث عن سد النهضة 

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أنه لا يوجد أي تغير في نهج المفاوضات بشأن سد النهضة، ولا توجد مرونة من الطرف الإثيوبي، إذ أنهم اطمأنوا من تخزين كمية كبيرة من المياه، ونجحوا في تخزين كميات ضخمة من المياه؛ وهو ما جعلهم يطمئنون في المفاوضات. 

وأكد أن الجانب المائي هو ما يهم المواطن المصري، إذ أن توفير المياه للمواطن، تم تحقيقه بالفعل؛ بسبب السياسة المائية لمصر في السنوات الأخيرة، من خلال “ترشيد الاستهلاك، وإعادة استخدام المياه في الزراعة من جديد”؛ مما جعل هناك توفير لكمية كبيرة من المياه في السد العالي. 

وأوضح أن التخزين الرابع للسد الإثيوبي 24 مليار متر مكعب، ولولا وجود السد العالي؛ لكانت كافة أراضي الوادي والدلتا توقفت عن الزراعة، موضحا أن 24 مليار متر مكعب الذي تم تخزينها، تروي 5 ملايين فدان.

سد النهضة القاهرة أستاذ الجيولوجيا برنامج كلمة أخيرة لميس الحديدي

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