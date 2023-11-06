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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفقة.. ماذا يحمل مدير المخابرات الأمريكية خلال زيارته لـ إسرائيل؟

مدير وكالة المخابرات
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأثنين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"، بيل بيرنز، يضغط من أجل الاتفاق على إتمام صفقة لإطلاق الرهائن خلال لقائه بـ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوأف جالانت ورئيس الموساد ديفيد بارنيا.

ويأتي ذلك خلال زيارة مدير وكالة المخابرات الأمريكية إلى المنطقة التي ستشمل عدد من الدول من ضمنها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"، بيل بيرنز، سيسافر إلى عدة دول في الشرق الأوسط للقاء "عديد من نظرائه في المخابرات وزعماء الدول".

وتأتي زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" في خضم الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي ووحركة حماس، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى منع نشوب صراع أوسع نطاقا وتستمر المفاوضات بشأن الرهائن المحتجزين في غزة.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، سيناقش بيرنز "القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في غزة، ودعم مفاوضات الرهائن، والتزام الولايات المتحدة بمواصلة ردع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عن توسيع الصراع بين إسرائيل وحماس". 

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