أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

خطف والد نجم ليفربول .. تزايدت حالات الاختطاف في كولومبيا، في ظل الاجواء المتورتة التي تعيشها البلاد خاصة بعد اختطاف والد لاعب كرة القدم الشهير في المنتخب الكولومبي ونادي ليفربول، لويس دياز، ومن المخاوف أن يكون المختطفون ينوون نقله إلى فنزويلا حيث سيكون بعيدًا عن سلطة الشرطة الكولومبية.

موهبة كولومبية

يعد روبرتو دياز، واحدًا من أكثر اللاعبين موهبة في كولومبيا، انضم إلى نادي ليفربول في العام الماضي في صفقة قيمتها 55 مليون جنيه استرليني.

وفي ظل تصاعد الاحداث أصدر المختطفون في كولومبيا، بيانًا رسميًا، للإعلان عن شروطهم لإطلاق سراح والد لويس دياز، نجم ليفربول.

ولمتابعة المزيد حول خطف والد نجم ليفربول لويس دياز .. تابع الفيديو جراف التالي: