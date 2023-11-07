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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تستهدف موقعا داخل مخيم طولكرم بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة

مسيرة
مسيرة

افادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف صباح اليوم الثلاثاء موقعا في مخيم طولكرم بطائرة مسيّرة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم الجمعة مدينة طولكرم في الضفة الغربية وإحدى البلدات جنوب مخيم جنين، الذي ذكر إعلام محلي أن شابين قتلا في قصف طاله.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية سيرت آلياتها في شوارع طولكرم لدى اقتحامها. وفي بلدة كفر راعي جنوب جنين، نقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية داهمت عدة منازل، ومن بينها منزل لأسير محرر يدعى بلال ذياب.

وكان المركز الفلسطيني للإعلام تحدث في وقت سابق اليوم عن أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مخيم جنين بصاروخ طال أطراف المخيم. وذكر المركز في وقت لاحق أن شابين قتلا جراء قصف إسرائيلي على المخيم.

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