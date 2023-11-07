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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير بالوكالة الدولية: الطاقة الذرية المصرية نموذج يحتذى به

صدى البلد

قال  الدكتور فيكتور تسوما الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الفريق البحثي بهيئة الطاقة الذرية المصرية قدم  نموذج يحتذى به في الإدارة المتكاملة للتربة والمحاصيل من أجل زيادة الإنتاج الحيواني والداجنة.

وشدد على اهتمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببرنامج الزراعة الذكية مناخياً الذي تم تطبيقه في مصر وكذلك تكنولوجيا تربية المحاصيل الحقلية والطفرات الزراعية للتغلب على التغيرات المناخية.

 كما أكد على أهمية التوسع في تطبيق التقنيات المدمجة على المستوى الزراعي الاقتصادي للدول الأفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية المستمرة وظروف الجفاف التى انتشرت عالمياً وأثرت بشدة على الكثير من الدول الأفريقية وبالتالي على الأمن الغذائي. كما أكد في ختام كلمته على أن اجتماع الخبراء بالقاهرة كان مثمراً لجميع الدول المشاركة وخاصة في تبادل الخبرات وخاصة من النموذج المصري التطبيقي.

كما صرح الدكتور محمد فتحي كساب المنسق الوطني للاجتماعات والاستاذ المساعد بقسم بحوث الأراضي والمياه بهيئة الطاقة الذرية بأن التكامل بين الموارد البشرية بافريقيا هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في مجال النظم الزراعية المستدامة بل في جميع المجالات وأوضح ان التربة هي المستودع الرئيسي للكربون ويجب الحفاظ عليها من عوامل الانجراف باستخدام قياسات تعتمد علي التكنولوجيا النووية وتطوير نماذج رياضية تعتمد علي تقنية الاستشعار عن بعد ليتم استخدامها في ادارة المياه والاراضي.


وقد صرح الدكتور عمرو الحاج  بأن الهيئة تمتلك فريق وكوادر بحثية متميزة في مجال الزراعة النموذجية الذكية والتي تعتمد على التكامل بين المحاصيل الزراعية والتربة وتربية الحيوان وأن الهيئة تضع خبراتها لتدريب الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني والتكامل مع الدول الأفريقية لنقل تلك الخبرات في إطار دورها الإقليمي .


وقال الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الهيئة تدعم التعاون الدولي مع الدول الأفريقية من خلال مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروعات الأفرا 

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