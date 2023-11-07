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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتابع مستجدات ومعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

محافظ أسيوط يبحث
محافظ أسيوط يبحث معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع مسئولي دار الهندسة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك للوقوف على آخر المستجدات بكافة المشروعات والأعمال النهائية وكذا رصد أية ملاحظات للعمل على تلافيها بشكل عاجل للانتهاء من كافة الأعمال ودخولها الخدمة في القريب العاجل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .. جاء ذلك بحضور اللواء مجدى أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة وفريق العمل المرافق له وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة وبعض أعضاء الوحدة.


استعرض الاجتماع أخر المستجدات في كل قطاع ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن وبحث المقترحات لمواجهة المعوقات أو أى ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.


وناقش محافظ أسيوط نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية للمرحلة الأولى التي يتم تنفيذها بـ 149 قرية بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة واستعرض آليات تلافي الملاحظات التي يتم رصدها من قبل مسئولي دار الهندسة ورصد المعوقات التي تواجه عملية الاستلام لبعض الأعمال الإنشائية بمراحل التنفيذ النهائية لعدد من المشروعات والعمل على التنسيق بين القطاعات لإيجاد الحلول الجذرية لتجاوزها ودخولها الخدمة.

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ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز في تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الإعمال مؤكدًا على متابعته المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التي يجري تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانيًا لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الإجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وهو الذى يتوازى مع قيام رؤساء المراكز والمدن وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الإنتهاء من الأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة وجودها مؤكداً على ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات وممثلي القطاعات المعنية لمراجعة آخر الملاحظات التي يتم رصدها لمختلف المشروعات التي تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية استعداداً لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.


وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع موجهًا بضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.


جدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف 7 مراكز خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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