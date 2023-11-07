نصب على المواطنين.. مستريح الأراضى يحاول غسل 27 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستصلاح الزراعى، وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة - ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات”.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 27 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.