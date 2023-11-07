القبض على سائق سرق 1.5 مليون جنيه بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) أنه توجه رفقة (سائق "كان يعمل لديه مُنذ 3 سنوات" ، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) مُستقلين سيارة "ملك الـمُبلغ" لأحد البنوك بدائرة القسم لدفع مبلغ مالى قدره (1,5مليون جنيه) ، وقام بترك المبلغ المشار إليه بحوزة السائق لحين الإنتهاء من الأوراق ولدى عودته فوجئ بعدم تواجد السائق أو السيارة وبتواصله مع السائق هاتفياً تبين قيامه بسرقة السيارة والمبلغ المالى .

وأضاف بسابقة قيام السائق بإيهامه بقيام الأجهزة الأمنية بحجز سيارة أخرى ملكه "على غير الحقيقة"، وإتهم المشكو فى حقه بسرقة السيارتان والمبلغ المالى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (السيارتان) والمتهم وبحوزته مبلغ مالى (مليون و475 ألف جنيه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.