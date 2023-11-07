للمرة الثالثة.. استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها لقاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بعملية هي الثالثة على القواعد الأمريكية هذا اليوم بطائرات مسيّرة أصابت أهدافها بشكل مباشر

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد قصفت في وقت سابق قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل ، بطائرات مسيّرة، أصابت اهدافها بشكل مباشر.

كما استهدفت ايضا قـاعـدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرتين مسيرتين ، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر.



وفي وقت سابق أشارت وكالة أنباء واع العراقية إلى أنه تم إحباط هجوم بطائرات مسيرة على مطار أربيل الدولي في العراق حيث تتواجد قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من المطار.

وصعدت المقاومة في عدد من الدول من هجماتها على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا وذاك ردا على استمرار جرائم إسرائيل بدعم أمريكي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وتشن المقاومة هجوماً على القواعد الأميركية بالقرب من مطار أربيل في العراق و قاعدة عين الأسد غربي العراق وكذا القواعد الأمريكية في سوريا.

وفي وقت سابق سمع دوي صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق، مع سماع دوي إنفجارات باتجاه قاعدة الإحتلال الأمريكي قرب مطار أربيل.