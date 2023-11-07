أسعار السجائر الجديدة | بدء التطبيق من اليوم .. تفاصيل

اعرف اسعار السجائر الجديدة

قدمت مريم كمال مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة عن اسعار السجائر الجديدة ،فتتراوح سعر سجائر كليوباترا بين 40 و45 جنيها، مقارنة بـ24 جنيها السعر الرسمى، كما تتراوح سعر علبة السجائر "إل إم" إلى 65 و68 جنيها، مقارنة بـ 43 جنيه .

شاهد الفيديو

تشهد الأسواق المحلية زيادة في أسعار السجائر والتبغ بشكل رسمي، بعد إقرار مجلس النواب زيادة ضريبة الجدول المطبقة على منتجات السجائر، والتي كانت في إطار زيادة الحصيلة الضريبية المطلوبة في الموازنة من شركات السجائر، والتي دفعت بعض الشركات وشعبة التبغ إلى المطالبة بإجراء تعديل على الضريبة الخاصة بالسجائر، وهو ما حدث بالفعل.

ومن جانبه صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، والتي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.

ونص القانون بعد تعديل مواده المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، على أنه تزداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها وكذلك التبغ بنوعيه "التبغ المسخن والتبغ السائل" بمقدرا 50 قرشًا، وهو الأمر الذي كانت قد طالبت به شعبة الدخان بالغرف التجارية، عقب اندلاع أزمة السجائر التي شهدت أسعارها ارتفاعًا غير طبيعي.

وبدأت الحكومة بالفعل في زيادة ضريبة القيمة المضافة والتي تسببت في زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة الانتاجية من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

و بلغت قيمة الضريبة على السجائر المحلية والتي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها نحو 450 قرشًا (4.5 جنيها) فيما تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة التي تزيد سعرها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها، نحو 700 قرش (7 جنيهات) و تبلغ ضريبة الجدول على السجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعرها عن 45 جنيها نحو 750 قرشا (7.5 جنيه) وهذه الشرائح الثلاثة في منتجات السجائر، والتي حددها القانون، تأتي بعد زيادة الضريبة عليها 50 قرشًا بشكل رسمي.

والحقيقه إن هذه الزيادة في ضريبة السجائر هي الاولى بعد عام 2020، حيث كان آخر تعديل يدخله البرلمان على ضريبة الجدول المطبقة على منتجات السجائر في 2020.

واستهدفت زيادة أسعار السجائر أو الضريبة التي تؤدي إلى زيادة أسعار السجائر أهمية فتح الشرائح السعرية لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق وعودة الانضباط له، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات افضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية، بالإضافة الى تعديل سعر الضريبة على منتجات التبغ الجديدة مثل التبغ المسخن والتبغ السائل وبما يعكس التطورات التي حدثت خلال تلك السنوات.

و تستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية من قطاع التبغ والسجائر بـ88.171 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2023 ــ 2024، مقارنة بـ86.448 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى.

ومن جانبه، أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار السجائر لم تشهد تغيرات منذ إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة على السجائر، وانه لكي نشهد تغيرات في الأسعار لابد أن يحدث قلب في الهرم التوزيعي لشركات السجائر، وأنه بدلا من توزيع الحصص لكبار الوكلاء يتم توزيعها مباشرة على الأكشاك والسلاسل التجارية مما يساعد على القضاء على السوق الموازية للسجائر وتتراجع الأسعار".

وأوضح ايضا أن سعر فئة "كليوباترا وأمثالها" لن يزيد عن 30 جنيهًا، إذ ذكر القانون أن الحد الأقصى لها 31 جنيهًا و أن سعر الفئة الوسطى "LM وأمثالها" لن يزيد عن 43 جنيهًا، وسعر الفئة العليا (مارلبورو وأمثالها) سيكون من 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا للزيادات الجديدة في قيمة الضريبة

وعن أسعار السجائر الرسمية فتسجل: 15 جنيه - للبوكس

24 جنيها سعر عبوة بوسطن / بلمونت

23 جنيها سعر عبوة كليوباترا كينج سايز

24 جنيها سعر عبوة كليوباترا سوفت كوين

24 جنيها سعر عبوة ماتوسيان سوبر

23 جنيها سعر عبوة فايسروي / بال مال

24 جنيها سعر عبوة مونديال ( أحمر - أزرق - سيلفر )