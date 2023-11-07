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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: الإنتهاء من محطة رفع صرف صحي العوايضة وبدء التشغيل التجريبي

خلال الجولة
خلال الجولة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من محطة رفع صرف صحي العوايضة التابعة لمركز ومدينة القصاصين، والانتهاء من مد شبكات الانحدار وتركيب الوصلات المنزلية والربط علي الشبكات، والبدء في التشغيل التجريبي والافتتاح والتشغيل الرسمي قريبا.

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وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن محطة رفع صرف صحي العوايضة تعمل بطاقة تصميمية 5600 م3 يوم، وتتكون من شبكات انحدار بطول 9500 م ط، بأقطار 200م، و250مم، و450مم، و500مم، وخط طرد المحطة بطول 6000 م ط، قطر 450 مم HDB، و14 غرفة وعداية أسفل مصرف الوادي قطر 450 مم، HDB، كما تم الانتهاء تماما من تركيب الواصلات المنزلية لقرية الشروق، بأشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة مياه القصاصين، كما تم التشغيل التجريبي للمحطة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، ان عدد محطات رفع صرف صحي مركز ومدينة القصاصين يبلغ بذلك 8 محطات هي محطة رفع صرف صحي عرب أبوقاسم، بطاقة تصميمية 4700 م 3، ومحطة الشيخ غريب، والتي تعمل بطاقة تصميمية 13 ألف متر مكعب يوم، ومحطة العوايضة والتي تعمل بطاقة تصميمية 5600 م3 يوم، ومحطة رفع صرف صحي صبري، ومحطة الجميزة، ومحطة أم عزام، ومحطة أبوناجع، ومحطة الإسعاف.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطات رفع الصرف الصحي الجديدة، ومحطات مياه الشرب، التي يتم تنفيذها في محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، سوف تسهم بشكل كبير في رفع نسبة تغطية الخدمة بالمدن، والمراكز، والقري، والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الشركة في مستمرة في تقديم خدماتها بإقليم محافظات القناة من خلال إنشاء المحطات الجديدة سواء في مجالي مياه الشرب أو الصرف الصحي.

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