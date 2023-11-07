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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد يضع شرطا مثيرا لعودة ابنه لحراسة مرمى الزمالك

نادر السيد
نادر السيد

علق نادر السيد، حارس مرمي منتخب مصر والزمالك السابق، على الأخبار المتداولة بشأن انضمام نجله "أحمد" إلى صفوف الفريق الأبيض بدلا من محمد صبحي، بعد عرضه للبيع.

وقال نادر السيد في تصريحات تلفزيونية:" أحمد نادر كان يرغب في الاستمرار فى للزمالك، لكنه اضطر لقبول عرض باوك اليوناني بسبب إيقاف القيد"

وأضاف :"ابني سيلعب للزمالك إذا حصل على فرصة المشاركة، لأنه نضج كثيرا وهو حاليا الحارس الثالث لناديه اليوناني، وهذا ليس انتقاصا من الحُراس المتواجدين، لكن أحمد أصبح مؤهلا الآن لحراسة مرمى القلعة البيضاء كحارس مرمى أول.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب،  الأحد الماضي، عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، بسبب عدم الالتزام بالضوابط التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى السابعة غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

 

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