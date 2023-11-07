تعليق ناري من رضا عبد العال بعد عرض ثلاثي الزمالك للبيع

أشاد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق بقرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن إيقاف ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري، بسبب خروجهم من معسكر الأبيض الخاص بمباراة زد.

وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن فتوح، الزناري، صبحي، قرارات صائبة وتاريخية ولم تحدث من قبل، ولأول مرة أجد الزمالك يتخذ قرارات لمصلحة الكيان، دون وضع اعتبار لأي لاعب أيًا كان إسمه".

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، الأحد الماضي، عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، بسبب عدم الالتزام بالضوابط التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى السابعة غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.