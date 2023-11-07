نجم الأهلي السابق: الزمالك أكبر من أحمد فتوح

هاجم محمد فاروق نجم الأهلي السابق، أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، الذي تم عرضه للبيع من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي.

وقال مهاجم الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك أكبر من أي لاعب وعلى رأسهم فتوح 🔥🏹"

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، الأحد الماضي، عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، بسبب عدم الالتزام بالضوابط التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى السابعة غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.