تصعيد الهجمات.. الرجل الثاني في حزب الله يهدد إسرائيل

وصلت الصواريخ التي أطلقت من لبنان إلى عمق الأراضي الإسرائيلية أمس أكثر من أي وقت مضى منذ حرب عام 2006، حيث هدد الرجل الثاني في حزب الله اللبناني بتصعيد الهجمات عبر الحدود إذا واصلت إسرائيل هجومها المميت على قطاع غزة.

وقال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: “حزب الله يشارك من أجل تخفيف الضغط على غزة”، واصفا إسرائيل بأنها المعتدية.

وأضاف قاسم، أن “الهجمات المتزايدة من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط ضد أهداف أمريكية كانت رسالة واضحة مفادها أنه إذا توسعت فستكون هناك عواقب وخيمة”.

ويشير خطاب حزب الله المتصاعد والضربات الموسعة التي تشنها مجموعة الوكلاء المدعومين من إيران إلى أن “محور المقاومة” يعمل بانسجام لزيادة الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف هجوم الأخيرة المتصاعد على قطاع غزة.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله، إن “أولئك في محور المقاومة رأوا أن العقل المدبر هو أمريكا.. لذا فهم يضربون أمريكا بموجب مبدأ إرسال رسالة للتوقف. تماما كما يجب على إسرائيل أن تتوقف”.

وأضاف: “كيف يحق لأمريكا وبقية العالم الوقوف إلى جانب إسرائيل التي تقتل المدنيين والأطفال وتدمر المنازل بينما ليس لدينا الحق في دعم شعبنا وأحبائنا في فلسطين والمنطقة؟”

وعلى الرغم من التصعيد، هناك ضبط واضح لضبط النفس من جميع الأطراف – على الجبهة خارج غزة، يرقى القتال إلى مستوى المضايقات المتكررة أو الهجمات المتبادلة بدلا من الصراع الذي لا يمكن السيطرة عليه.

لكن تحركات حزب الله لا تزال مناورة خطيرة دفعت الشرق الأوسط بأكمله إلى الاقتراب من حرب على واسعة أكثر من أي وقت مضى منذ أن بدأت هذه الأزمة الأخيرة قبل شهر مع هجوم حماس المفاجئ.