الأمم المتحدة تفجر كارثة عن أزمة الغذاء في قطاع غزة

كشفت الدكتورة عبير عطيفة مسئولة التغذية بالأمم المتحدة، تطورات الأزمة الغذائية التي تضرب قطاع غزة.



وأضافت عبير عطيفة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة يعاني نقصا شديدا في كل شيء من الماء إلي الوقود إلي المواد الغذائية، متابعة أن هناك مخبزا واحدا فقط يعمل في قطاع غزة.



وتابعت الدكتورة عبير عطيفة مسئولة التغذية بالأمم المتحدة، أن هناك كارثة حقيقة في القطاع، وأزمة الطاقة تزيد من أزمة الغذاء، مستدركة أن هناك مجهودا كبيرا يتم في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.