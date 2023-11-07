قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في كأس مصر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في إطار مواجهات كأس مصر.

ويواجه بيراميدز، الزمالك في السابعة من مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - أوجو صامويل - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس