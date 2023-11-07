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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب أخرى.. رسالة تهديد خطيرة من وزير الدفاع الإسرائيلي إلى حزب الله

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي يوأف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ليست معنية بفتح جبهة حرب مع حزب الله، ولكن إذا اقترف زعيم حزب الله حسن نصرالله خطأ فإنه سيورط لبنان وسيدفع ثمنا باهظا.

ومن جانبه، هدد الرجل الثاني في حزب الله اللبناني بتصعيد الهجمات عبر الحدود إذا واصلت إسرائيل هجومها المميت على قطاع غزة.

وقال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية: “حزب الله يشارك من أجل تخفيف الضغط على غزة”، واصفا إسرائيل بأنها المعتدية.

وأضاف قاسم، أن “الهجمات المتزايدة من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط ضد أهداف أمريكية كانت رسالة واضحة مفادها أنه إذا توسعت فستكون هناك عواقب وخيمة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإنطلاق رشقة كثيفة من الصواريخ من جنوبي لبنان نحو شمالي إسرائيل.

وسمعت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل عقب إطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان ردا على الضربات الصاروخية.

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