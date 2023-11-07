نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار في غزة.. ويوجه تحذيرا لحزب الله

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون إطلاق سراح الرهائن.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: "لقد قضينا على الآلاف فوق وتحت الأرض… وتكتشف حماس أننا نصل إلى أماكن لم يعتقدوا أننا سنصل إليها قط".

وقال نتنياهو، عن الجبهة الشمالية: "إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فإنه سيرتكب أكبر خطأ في تاريخه”.

وشدد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة الرهائن.

وقال نتنياهو، لأهالي الرهائن: "إننا نعمل على كافة الجبهات لإعادة أحبائكم إلى إسرائيل… والعمل العسكري جزء أساسي من هذا الجهد”.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تحقق نجاحات هائلة ضد حماس، مشيرا إلى أنها لا تنوي أن تتوقف بل ستستمر حتى النهاية.

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارته قاعدة عسكرية ولقائه جنودا من كتيبة ديكال وقادة المراكز ومقاتلي وحدة إيجوز.

وقال نتنياهو: "في بعض الأحيان تكون هناك خسائر مؤلمة للغاية، لكن النجاح بشكل عام استثنائي.. لأننا دخلنا هناك، وضربنا العدو.. وهذا نجاح هائل. لا ننوي التوقف، نعتزم الاستمرار حتى النهاية”.