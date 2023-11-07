الخارجية الأمريكية: لا ندعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تدعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

كما شددت الخارجية الأمريكية أن هذا الأمر ليس مطروحا على الطاولة.

تصريحات نتنياهو

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون إطلاق سراح الرهائن.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: "لقد قضينا على الآلاف فوق وتحت الأرض… وتكتشف حماس أننا نصل إلى أماكن لم يعتقدوا أننا سنصل إليها قط".

وقال نتنياهو، عن الجبهة الشمالية: "إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فإنه سيرتكب أكبر خطأ في تاريخه”.

وشدد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة الرهائن.