مدرب منتخب الناشئات يعلن القائمة النهائية لمباراة الكونغو بتصفيات كأس العالم

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئات تحت 20 سنة محمد كمال، اليوم /الثلاثاء/ القائمة النهائية التي ستخوض مباراة الذهاب أمام مضيفه الكونغو "برازافيل" يوم /الجمعة/ المقبل على ملعب استاد الفونس ماسيمبا بالدور الثالث بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "كولومبيا 2024”.

وتم استبعاد ثلاث لاعبات من قائمة المنتخب وهن كنزى عماد ونورهان عاشور وندى مؤمن.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات القائمة النهائية والتى ضمت 22 لاعبة وهن: عزة الفولي، حبيبة عماد، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة عمر، نور عبدالواحد، حبيبة عصام، جوى عماد، مايا إيهاب، ليلي سيف زاهر، حلا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة بكتاش، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

ومن المقرر ان تغادر بعثة المنتخب غدا الأربعاء.

ويواجه منتخب مصر للناشئات نظيره منتخب الكونغو يوم الجمعة المقبل الموافق 10 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه على ملعب استاد الإسكندرية.