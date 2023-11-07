خروج العامري فاروق من العمليات.. وشوبير: دعواتكم الساعات القادمة صعبة

تعرض العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق، لأزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "‏السيد/ العامرى فاروق نائب رئيس النادي الاهلي انتهي من اجراء عملتين جراحتين عاجلتين 24 ساعه قادمه صعبه دعواتكم".

يذكر أن العامري فاروق نقل على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي من أجل الاطمئنان عليه وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة مساء غدٍ الأربعاء أمام نظيره سيراميكا كيلوباترا، ضمن مؤجلات المارد الأحمر في بطولة الدوري من الفترة الماضية التي كان مرتبطًا فيها بخوض مباريات الدوري الأفريقي.