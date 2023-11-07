عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا: هزيمة ساحقة لبرشلونة على يد شاختار الأوكراني

صدى البلد

فاجأ شاختار دونيتسك الأوكراني ضيفه برشلونة الإسباني وتغلّب عليه بهدف دون مقابل الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

 

وفشل برشلونة في حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لأول مرة منذ موسم 2020-2021، وذلك بعد تلقيه الهزيمة الأولى وجاءت على يد "مضيفه" شاختار في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة.

 

هدف دانيلو 

وكان برشلونة بحاجة للفوز أو التعادل من أجل ضمان تأهله إلى ثمن النهائي، لكن دانيلو سيكان كان له رأي آخر وألحق الهزيمة الأولى ببرشلونة منذ انطلاق دور المجموعات بإحرازه هدف فريقه في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي جرت في هامبورج.

 

نتيجة مستحقة لفريق شاختار الذي تمكن من السيطرة على المباراة وخلق فرص أفضل على مدار 90 دقيقة.

 

وفي النهاية كان هدف سيكان هو الذي حسم الصفقة بالنسبة للأوكرانيين الذين لعبوا مباراة ممتازة في جميع الجوانب.

 

وكان الفريق الضيف منزعجا طوال المباراة، وضغط بشكل جيد إلى حد ما ولكن لم يتمكن أبدا من التخلص من التهديد الذي شكله شاختار على الهجمات المرتدة، حيث تسببت الكرات البسيطة فوق الأعلى باستمرار في حدوث مشاكل للدنماركي أندرياس كريستنسن والأوروجوياني رونالد أراوخو. 

مدرب برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.. مدير فني عالمي على أعتاب الزمالك| بروفايل

بيلينجهام يخطف فوزا قاتلا لـ مدريد من برشلونة ويقوده لصدارة الدوري الإسباني

هزيمة تشافي 

 

ولجأ تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة في عرض برشلونة إلى أربع تبديلات هم لامين جمال والبرتغالي جواو فيليكس وبدري وأليكس بالدي دفعة واحدة في الدقيقة 59.

 

ورغم هذه التعديلات، بدا برشلونة عاجزا حقا عن الوصول إلى شباك منافسه الأوكراني، لينتهي به الأمر بتلقي هزيمته الأولى أمام الأخير منذ ديسمبر 2008 حين سقط على أرضه 2-3 في دور المجموعات قبل أن يثأر لاحقاً بالفوز عليه في مباراة الكأس السوبر الأوروبية صيف 2009 ثم في ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2010-2011 ذهاباً 5-1 وإياباً 2-1.

 

وكان تشافي قد صرح أمس بأن فريقه قام بواجبه في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد حصد 9 نقاط من الـ3 مباريات، مشيرا إلى أنهم يعملون على استعادة فريق برشلونة العظيم.

 

وأقر لاعب وسط برشلونة أوريول روميو في حديث لشبكة "موفيستار" أنها "كانت هزيمة قاسية. أردنا حسم التأهل، لكن هذا الأمر لم يحدث". 

 

وأضاف "يتوجب علينا أن نتحسن وأن نمنح منافسينا فرصاً أقل. يجب أن نبحث عن حلول".

 

ورأى أن "كل هزيمة هي بثمابة تحذير. يجب أن نقوم بالنقذ الذاتي وأن نرى ما الخطأ الذي حصل وأن نصححه سريعاً".

هزيمة برشلونة 

 

وفشل برشلونة بالتالي في الفوز بمبارياته الأربع الأولى للمرة الثالثة في تاريخه، بعد موسمي 2002-2003 (فاز بجميع مبارياته الست) و2020-2021 (فاز بالخمس الأولى قبل أن يخسر السادسة أمام يوفنتوس الإيطالي).

 

وتجمد رصيد فريق تشافي عند 9 نقاط في الصدارة، بفارق 3 على بورتو الثاني الذي يستضيف لاحقاً أنتويرب الأخير من دون نقاط، فيما بات رصيد شاختار 6 أيضاً لينعش آماله في المنافسة على بطاقتي التأهل.

وتجمّد رصيد الفريق الكاتالوني عند 9 نقاط في المركز الأول، في حين رفع شاختار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث وأحيا آماله في التأهل.

شاختار دونيتسك برشلونة دوري ابطال أوروبا تشافي أوريول روميو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

موضوعات متعلقة

مدرب برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.. مدير فني عالمي على أعتاب الزمالك| بروفايل

ترشيحاتنا

محمد بن زايد: القيادات الدينية لهم دور كبير تجاه حماية كوكب الأرض

باحث من رام الله: سكان الضفة الغربية رهائن في يد الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

شاهد.. الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية على تل أبيب

وزير إسرائيلي: هناك حدود لصلاحيات أي دولة فلسطينية مستقبلية

رسميا.. مجلس الوزراء يصدق على قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023

أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ