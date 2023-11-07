دوري أبطال أوروبا: هزيمة ساحقة لبرشلونة على يد شاختار الأوكراني

فاجأ شاختار دونيتسك الأوكراني ضيفه برشلونة الإسباني وتغلّب عليه بهدف دون مقابل الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفشل برشلونة في حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لأول مرة منذ موسم 2020-2021، وذلك بعد تلقيه الهزيمة الأولى وجاءت على يد "مضيفه" شاختار في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة.

هدف دانيلو

وكان برشلونة بحاجة للفوز أو التعادل من أجل ضمان تأهله إلى ثمن النهائي، لكن دانيلو سيكان كان له رأي آخر وألحق الهزيمة الأولى ببرشلونة منذ انطلاق دور المجموعات بإحرازه هدف فريقه في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي جرت في هامبورج.

نتيجة مستحقة لفريق شاختار الذي تمكن من السيطرة على المباراة وخلق فرص أفضل على مدار 90 دقيقة.

وفي النهاية كان هدف سيكان هو الذي حسم الصفقة بالنسبة للأوكرانيين الذين لعبوا مباراة ممتازة في جميع الجوانب.

وكان الفريق الضيف منزعجا طوال المباراة، وضغط بشكل جيد إلى حد ما ولكن لم يتمكن أبدا من التخلص من التهديد الذي شكله شاختار على الهجمات المرتدة، حيث تسببت الكرات البسيطة فوق الأعلى باستمرار في حدوث مشاكل للدنماركي أندرياس كريستنسن والأوروجوياني رونالد أراوخو.

هزيمة تشافي

ولجأ تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة في عرض برشلونة إلى أربع تبديلات هم لامين جمال والبرتغالي جواو فيليكس وبدري وأليكس بالدي دفعة واحدة في الدقيقة 59.

ورغم هذه التعديلات، بدا برشلونة عاجزا حقا عن الوصول إلى شباك منافسه الأوكراني، لينتهي به الأمر بتلقي هزيمته الأولى أمام الأخير منذ ديسمبر 2008 حين سقط على أرضه 2-3 في دور المجموعات قبل أن يثأر لاحقاً بالفوز عليه في مباراة الكأس السوبر الأوروبية صيف 2009 ثم في ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2010-2011 ذهاباً 5-1 وإياباً 2-1.

وكان تشافي قد صرح أمس بأن فريقه قام بواجبه في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد حصد 9 نقاط من الـ3 مباريات، مشيرا إلى أنهم يعملون على استعادة فريق برشلونة العظيم.

وأقر لاعب وسط برشلونة أوريول روميو في حديث لشبكة "موفيستار" أنها "كانت هزيمة قاسية. أردنا حسم التأهل، لكن هذا الأمر لم يحدث".

وأضاف "يتوجب علينا أن نتحسن وأن نمنح منافسينا فرصاً أقل. يجب أن نبحث عن حلول".

ورأى أن "كل هزيمة هي بثمابة تحذير. يجب أن نقوم بالنقذ الذاتي وأن نرى ما الخطأ الذي حصل وأن نصححه سريعاً".

هزيمة برشلونة

وفشل برشلونة بالتالي في الفوز بمبارياته الأربع الأولى للمرة الثالثة في تاريخه، بعد موسمي 2002-2003 (فاز بجميع مبارياته الست) و2020-2021 (فاز بالخمس الأولى قبل أن يخسر السادسة أمام يوفنتوس الإيطالي).

وتجمد رصيد فريق تشافي عند 9 نقاط في الصدارة، بفارق 3 على بورتو الثاني الذي يستضيف لاحقاً أنتويرب الأخير من دون نقاط، فيما بات رصيد شاختار 6 أيضاً لينعش آماله في المنافسة على بطاقتي التأهل.

وتجمّد رصيد الفريق الكاتالوني عند 9 نقاط في المركز الأول، في حين رفع شاختار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث وأحيا آماله في التأهل.