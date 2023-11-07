الأكبر في تاريخ الوكالة.. جوتيرتش يعلن مصرع 89 موظفا من الأونروا بغزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم الثلاثاء، إن 89 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" قتلوا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قبل شهر.

وأوضح جوتيرتش عبر صفحته على منصة إكس، أن المزيد من موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة قُتلوا في الأسابيع الأخيرة أكثر من أي فترة مماثلة في تاريخ منظمتنا.

وأضاف: "إنني أشارك في عزاء 89 من زملائنا في الأونروا الذين قتلوا في غزة، حيث قتل العديد منهم مع أفراد من عائلاتهم".

ومن جانبها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" أيضًا، اليوم الثلاثاء، أن 26 عضوًا من الوكالة أصيبوا في غزة.

وقالت الأونروا عبر صفحتها على منصة إكس: "لقد تجاوزنا الدمار، سنفتقد زملاءنا كثيرًا، ولن ننساهم، ونشارك هذا الحزن مع بعضنا البعض ومع عائلاتهم".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الكابوس الذي يشهده قطاع غزة هو أكثر من كونه أزمة إنسانية لأنه "أزمة للإنسانية"، مشيرا الى أن تصعيد الصراع هز العالم والمنطقة، والأهم من ذلك دمر الكثير من الأرواح البريئة، مجددا الدعوة للوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

كما أعلن أنطونيو جوتيريش إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء إنسانيا بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون شخص يشملون جميع سكان قطاع غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.