محلل: حركة حماس نفذت عملية عسكرية غير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي

كشف المحلل السياسي سام منسي، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأوضاع كارثية في كل شيء.



وأضاف سام منسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الاولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يجري في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان، متابعا أن حركة حماس نفذت عملية عسكرية غير مسبوقة ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع المحلل السياسي سام منسي، أن الحادث الفلسطيني يتجاوز فلسطين ويتجاوز غزة بلا شك، مستدركا أن هناك مبادرات كثيرة حل القضية الفلسطينية لكن دون أي جدوى.

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