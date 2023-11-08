بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

"بدي نام.. بدي اتجوز".. كلمات بسيطة من المفترض أن تكون حق مشروع وطبيعي لكل مواطن فلسطيني أو أي مواطن بالعالم إلا أنها أمنيات لدى الشعب الفلسطيني بعدما تشرد وذويه في المخيمات والشوارع جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

رح دور على بيت أنام فيه

وثقت كاميرا قناة TRT Word الإخبارية التركية أمنيات مواطنين فلسطينيين بعد انتهاء الحرب بين حماس وإسرائيل حيث قال أحدهم "بدي أنام" بينما قال آخر "بدي اتجوز"، كما قال ثالث "رح دور على بيت أنام فيه".

كما أظهر الفيديو الذي تم نشره على حساب قناة TRT Word الإخبارية التركية على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مواطن وهو يؤكد اشتياقه لأسرته وأنه يتمنى رؤيتهم بعد انتهاء الحرب ليجلس معهم وينسى العالم أجمع.

بدي أذهب للبحر

كما أعربت مواطنة فلسطينية عن أمنيتها بالذهاب للبحر وقضاء اليوم بأكمله حتى الغروب مع تناول الفطور والشاي أمامه. فيما قال مواطن آخر "بدي أنااام لأسبوع" وأضاف مواطن يرتدي زي الصحافة أنه يرغب في رؤية عائلته لأنه لم يراهم منذ بداية الحرب ويشتاق إليهم كثيرًا