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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تنظم سلسلة لقاءات ثنائية مع وفود دول القارة

الشرقاوي
الشرقاوي

 تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة  سلسلة لقاءات ثنائية مع وفود 3 دول إفريقية هامة (السنغال-أوغندا -مالاوي)، وبحضور ممثلي سفارات ووفود متعددة التخصصات إذ تأتي هذه اللقاءات في إطار التعزيز المستمر للعلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وهذه الدول الإفريقية الشريكة.

يتمحور هدف هذه اللقاءات حول تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة، وتوفير منصة لمناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة وتطوير استراتيجيات لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية المشاركة.

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زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء إلى الكلية الفنية العسكرية

من المتوقع أن يتم تقديم توصيات ملموسة للجهات الحكومية بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار في هذه الدول، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من معرض التجارة البينية الأفريقية، يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023.

وصرح الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وسفير مصر لهذه النسخة من معرض التجارة البينية الأفرقية، قائلًا : بكل فخر واعتزاز أننا نجتمع هنا اليوم للعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول إفريقية مهمة، هذا الحدث يأتي في سياق الجهود المشتركة لتوطيد الروابط بين بلادنا وشركائنا في القارة الإفريقية.

وأضاف: “نحن ملتزمون بتحقيق أهداف مهمة خلال هذا المعرض، منها تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوفير بيئة أفضل للأعمال والتجارة. وفي هذا السياق، سنعمل بكل جدية على تقديم التوصيات والحلول التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز بيئة الاستثمار في دول الشركاء”.

وتابع: “اعتمدنا كثيرًا على هذا الحدث لتوطيد الشراكات وتعزيز الروابط بين مصر ودول القارة الإفريقية. نتطلع إلى رؤية نتائج إيجابية تنعكس على التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأطراف المشاركة”.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية مصر الرامية إلى توسيع وتعزيز علاقاتها مع دول القارة الإفريقية وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين الدول الأفريقية.


ومع وجود ممثلي سفارات ووفود ذوي تخصصات متنوعة في هذا الحدث الاقتصادي الهام، يُظهر الالتقاء بين ممثلي مصر والسنغال وأوغندا ومالاوي رغبتهم الجادة في تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الأطراف. هذا يشمل تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المشترك وتقديم الدعم لريادة الأعمال وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.

وأفادت مها الخضراوى نائب المدير العام بجمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، أنه من المقرر أن يكون اليوم الثالث من معرض التجارة البينية الأفريقية يومًا مثمرًا للحضور، حيث ستُناقش أمور هامة تتعلق بتعزيز التعاون والاستثمار. ستُسلط هذه الجلسات الضوء على فرص الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات والتكنولوجيا.

يشكل هذا الحدث فرصة ذهبية للأعمال التجارية والمستثمرين لاستكشاف إمكانيات النمو في دول السنغال وأوغندا ومالاوي وتوطيد الشراكات مع القطاع الخاص في هذه البلدان. يُتوقع أن يحظى هذا الحدث بترحيب كبير من قبل الشركات والجهات الحكومية على حد سواء، وسيسهم في تعزيز التعاون وتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة للدول المشاركة.

جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة الاقتصاد والتجارة التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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