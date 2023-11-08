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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يتفوق على الجميع وأمينة خليل تزيح عمرو عبدالجليل

محمد فراج
محمد فراج

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين عدد من الأعمال المهمة، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، ولكنه شهد تراجعا كبيرا في حجم الإيرادات، بسبب الأحداث الجارية التي دفعت الجمهور إلى العزوف عن مشاهدة الأفلام.

وعرضت مؤخرا 3 أفلام أخرى، هي: “العميل صفر"، “وش في وش”، وانضم إليها فيلم “فوى فوى فوى".

وبلغت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما، أمس ، 351.453 جنيها، حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم فوى فوى فوى 

استطاع فيلم “فوي فوي فوي”، بطولة محمد فراج تصدر إيرادات السينما داخل مصر منذ طرحه، ليحتل المركز الأول.

وحقق الفيلم مساء أمس إيرادات بلغت 107.003 جنيها، ويقوم ببطولته محمد فراج ونيللي كريم.

فيلم “وش في وش”

وجاء في المركز الثانى فيلم “وش في وش”، الذى يقوم ببطولته كل من: محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 73.052 جنيهات.

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي تتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم “الخميس اللي جاي” 

بينما حقق فيلم “الخميس اللي جاي” إيرادات بلغت قيمتها 59.463 جنيه، ليحتل بذلك المركز الثالث. 

فيلم “الخميس اللي جاي”، من بطولة عمرو عبد الجليل، ومي كساب، وسليمان عيد، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وإخراج حسن صالح.

فيلم “العميل صفر”

احتل فيلم “العميل صفر” المركز الرابع بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 60.689 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي، حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “حسن المصري”

حقق فيلم "حسن المصري" إيرادات بلغت قيمتها 30.788 جنيه؛ ليأتي في المركز الخامس.

ويندرج العمل ضمن نوعية أفلام الأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، ولينا صوفيا، وتمت كتابة السيناريو بواسطة نورا لبيب وسمر طاهر، وإخراج سمير حبشي.

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فيلم “سكر” 

بينما حقق فيلم “سكر” إيرادات بلغت 5815 جنيه ليأتي في المركز السادس بعد أسبوع من عرضه فى السينما.

والفيلم يعد عودة للفنانة ماجدة زكي، ويشاركها البطولة فى الفيلم الفنانة حلا الترك.

فيلم “بيت الروبي”

تراجع  فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 9516 جنيه، ليحصل على المركز السابع بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات، إلا أنها المرة الأولى التي يحقق فيها أقل من مليون جنيه منذ عرضه.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

"أولاد حريم كريم”

حقق فيلم “أولاد حريم كريم” 3290  جنيه فى جميع السينمات بالقاهرة وباقي المحافظات، ليكون مفاجأة للجميع ليحتل بذلك المركز الثامن.

والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز.

فيلم “البعبع”

حقق فيلم “البعبع”، إيرادات بلغت 1878 جنيها، ليأتي فى المركز التاسع.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنياوي، وتدور أحداثه حول بلطجي يتوب عن الإجرام ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

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