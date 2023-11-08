مصرع شخصين وإصابة 15 بينهم تلاميذ في حادث تصادم بـ الجيزة

لقى شخصين مصرعهم في الجيزة، وأصيب 15 آخرون بينهم تلاميذ مدرسة في حادث تصادم سيارتين في منشأة القناطر شمال الجيزة.

مصرع شخصين في حادث في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووقوع ضحايا في الحادث، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

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وبالانتقال والفحص تبين إصطدام سيارتين على طريق منشأة القناطر في الجيزة، ومصرع شخصين وإصابة نحو 15 آخرين بينهم تلاميذ مدرسة، وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه حال سير سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي تقل تلاميذ في إحدى المدارس إصطدمت السيارتين ببعضهما على الطريق مما نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين بينهم التلاميذ.

وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم إخطار النيابة العامة في الجيزة.