الأوقاف: 64 ندوة علمية في المساجد بعنوان التمسك بالأمل والعمل وقت الأزمات

تنطلق يوم الاثنين المقبل، بعد صلاة العشاء، 64 ندوة علمية تحت عنوان "التمسك بالأمل والعمل وقت الأزمات"، وذلك في إطار نشاط وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وكذلك ضمن دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وعلى جانب آخر، كتب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “كلما حاول القتلة تبييض وجوههم، واجتهدوا في تجنيد من يغسلون سمعتهم السيئة في القتل، وصنعوا جماعات إرهابية موالية لهم ليلبسوها وحدها ثيابهم الملطخة بالدماء؛ فضحهم الله على رءوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة.. أما آن للعملاء أن يستحوا من أنفسهم إن لم يستحوا من الله والخلق”.

وفي وقت سابق، علق وزير الأوقاف، على تفاقم الأوضاع في غزة، من خلال حسابه على منصة “إكس”.

وكتب: “‏لا يمكن لمن لديه أدنى حس إنساني أن يحتمل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية فجة، أما من يدعم هذا الاحتلال بأي لون من ألوان الدعم؛ فهو شريك في جريمته”.

كما وجَّه وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواقفه المشرفة وطنيًّا وإنسانيًّا وعلى حماية أمننا القومي، لأن التحديات ضخمة جدًا، وقد قيض الله- عز وجل- هذا الرجل العظيم ليقول بوضوح بأن سيناء خط أحمر، وأنها لن تكون وطنًا بديلًا لأحد، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية.