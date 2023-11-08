مشرف عام أكاديمية نادي الهلال السعودي لصدى البلد: المملكة تشهد طفرة رياضية

أنهى دراسته من كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة عام 2007، ثم بدأ رحلة إنجازاته وانتقاله الى المملكة العربية السعودية عام 2010 حتى وصل إلى توليه منصف مشرف عام لأكاديمية نادي الهلال السعودي، ومساعد الرئيس التنفيذي لشركة أكاديميات نادي الهلال التي تمتلك 15 فرعا داخل المملكة، ليصبح اسم الكابتن حمدي منصور أحد أبرز العلامات الرياضية في النادي.

ولد الشاب حمدي صبري منصور، في مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، ولعب في فئات سنية مختلفة لعدد من الأندية الرياضية في كرة القدم، قبل أن يلتحق بمجال دراسته وعمله في نفس الوقت كمدرب ثم كمشرف فني للبرامج واختيار المدربين لأكاديمية برشلونة في المملكة العربية السعودية، كما سافر فترات معايشة في نادي برشلونة لأربع جولات متتالية وحضور كأس العالم للأكاديمية لثلاث مرات.

وفي عام 2018، التحق حمدي منصور بنادي الهلال كنائب عام على الفئات السنة، ثم مشرف عام لأكاديمية نادي الهلال، والتي تتواجد في الرياض والخبر وجدة وسط اختلاف كبير واهتمام ملحوظ بالرياضة لتصبح تحت الأضواء العالمية، خاصة أن نادي الهلال هو الأكثر جماهيرية والأكثر تتويجا بالبطولات في المملكة وقارة آسيا.

حمدي صبري منصور







نجوم العالم في نادي الهلال



كما يشهد نادي الهلال لكرة القدم تطورا سريعا باستقطاب نجوم عالميين مثل نيمار وسافيتش وكولوبالي وياسين بونو مؤخرا، ليسطر اسمه وسط الأندية الأكثر شهرة في الوطن العربي.

ويقول حمدي منصور، في حوار خاص لموقع صدى البلد، إن نادي الهلال السعودي أصبح محط أنظار العالم بقياداته الكبيرة والحكيمة ونجومه العالميين وذلك تحت مظلة رؤية المملكة العربية السعودية لتطوير الرياضة 2030.

وأضاف الكابتن حمدي منصور تعتبر أكاديمية نادي الهلال الركية الأساسية للفريق الأول حيث التحق منها رسميا 161 لاعبا للفئات السنية بعد إعدادهم بشكل مناسب داخل الأكاديمية لفترات طويلة، كذلك 16 لاعبا من الأكاديمية التحقوا بالمنتخب الوطني خلال فترة عملي بالأكاديمية الأمر الذي نعتبره عظيما ومشرفا لنا جميعا.

وحصل حمدي منصور على الرخصة التدريبية من الاتحاد الأفريقي، والرخصة التدريبية من الاتحاد الآسيوي، وشارك في العديد من البطولات الدولية مع الهلال في دول مختلفة مثل الامارات والبحرين والكويت، كذلك في مصر.

ويشيد حمدي منصور، بالفترة الحالية لنادي الهلال تحت إدارة رئيس النادي، فهد بن نافل، الذي يلقبه جمهور الهلال ب "الرئيس الذهبي" للنادي .

حمدي منصور مع فهد بن نافل



نادي الهلال في صدارة دوري روشن



وتمكن نادي الهلال السعودي من تصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي من خلال 32 نقطة، بينما حصل نادي النصر السعودي على المركز الثاني من خلال 28 نقطة.

كما استطاع نادي الهلال السعودي من تحقيق النصر على مضيفه نادي مومباي سيتي الهندي من خلال هدفين من دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب دي واي باتيل “نافي مومباي”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الرياضي الحالي لعام 2023-2024 ميلاديًا.

الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة العاشرة في وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالتساوي مع نافباهور الأوزبكستاني المتصدر بفارق الأهداف

ويصف الكابتن حمدي منصور شعوره بالسعادة نظرا للحب والدعم الذي يشهده من الإدارة والملاء في العمل والجمهور الهلالي الذي يتطوق دائما للانتصارات متحليا بالأخلاق العالية وروح المنافسة.



ضغوط العمل وحياة الأسرة







يعيش حمدي في المملكة السعودية برفقة أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الثلاثة، محمد وعبدالرحمن وعمر، الذي يبلغ أكبرهم 11 عاما، وهو حارس مرمى في نادي الهلال، ويقدم لهم الأب الوقت الأطول لتقديم التربية المحافظة والتعليم الجيد، كما يشيد بدور الزوجة التي تعتني بمختلف نواحي الحياة الاجتماعية كما تتفهم الوضع وتتحمل المسؤولية وسط ضغوط العمل وأعباء الغربة.

وعلى حسب ما يصفه حمدي، تشهد المملكة السعودية تقدما كبيرا في مختلف النواحي الاجتماعية والرياضية والفنية، والتي يعتبرها منصور تاريخية نظرا لمشاركة أعداد كبيرة من نجوم ومؤثري العالم الذين حضروا للسعودية للاستمتاع بالطفرة الملحوظة.





وعلى وجه الخصوص، تشهد المملكة اهتماما كبيرا بالملاعب الرياضية وتدقيق عميق بأبسط التفاصيل التي أصبحت تميز الدوري السعودي.







كفاءة المدرب المصري

إضافة إلى ذلك، شرح منصور مدى خبرة وكفاءة المدرب أو الطالب الرياضي المصري رغم الاحتياج إلى إعادة مراجعة إلى بعض المناهج بحكم سوق العمل، لكن الشاب المصري يظل يثبت كفاءته في مختلف النواحي داخل وخارج حدود وطنه، مع الاهتمام بالتطوير الذاتي من الالتحاق بدورات تدريبية وقيادية.

ويحلم الكابتن حمدي صبري منصور، أن يصبح أحد أعضاء الطاقم الفني للفريق الأول في نادي الهلال والذي يدعو الله أن يحقق له هدفه في محاولة لأن يصبح ما يصبو إليه والديه من أسرته، ويسعى إلى رد الجميل لبلده الأم مصر في محاولات لإقامة بعض المعسكرات داخل مصر لإبراز النواحي الجمالية والتراثية في أم الدنيا.

تأسس نادي الهلال عام 1957، ومقرّه في العاصمة السعودية الرياض ويعتبر الفريق الأول في السعودية من حيث عدد البطولات المحلية، وأكثر الأندية الآسيوية فوزاً بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها، إذ تبلغ عدد بطولاته الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري 66 بطولة، ويحتل الفريق الأول لكرة القدم نادي الهلال السعودي المرتبة التاسعة والسبعين عالميا في قائمة أفضل 100 فريق كرة قدم في العالم خلال فترة القرن العشرين من حيث تحقيق البطولات المحلية والقارية من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.