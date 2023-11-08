عشرات الشهداء.. مجزرة جديدة في بيت لاهيا

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن عددًا كبيرًا من الشهداء ارتقوا وأصيب عشرات الفلسطينيين، جراء استهداف الاحتلال عدداً من المنازل المأهولة في مشروع بيت لاهيا شمال غزة، ظهر اليوم الأربعاء.

ووفق شبكة قدس الإخبارية؛ فقد بينت مصادر طبية، إن أكثر من 19 شهيد حتى اللحظة ارتقوا في قصف إسرائيلي على منزلين في بيت لاهيا شمالي القطاع.



يأتي ذلك في ظل وصول 18 شهيدًا لمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بعد استهداف منزل لعائلة شحادة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لأحد المنازل في منطقة الزنة بخانيونس جنوب القطاع.

ووقعت إصابات في قصف من طيران الاحتلال على منزل لعائلة "عويضة" في حي الخلفاء وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجدي خالد بن الوليد والإخلاص بخانيونس جنوب القطاع، وتدمرهما بشكل كامل.