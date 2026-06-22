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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبطال وسط النار.. الحماية المدنية تسيطر حريق مصنع كيماويات بأبو زعبل

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

كشفت المعاينة الأولية لحريق الخانكة بمحافظة القليوبية أن النيران استمرت مشتعلة لنحو 10 ساعات متواصلة، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها بالكامل ومنع امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة.


وأوضحت المعاينة أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي داخل مجمع للخردة، ما أدى إلى اشتعال النيران بصورة سريعة، قبل أن تمتد إلى مخزن للزيوت مجاور، الأمر الذي ساهم في زيادة كثافة الحريق وصعوبة عمليات الإخماد. فيما تواصل الجهات المختصة استكمال أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة وحصر الخسائر الناجمة عنها.
كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل أحد مصانع إنتاج البويات والزيوت بمدينة الخانكة، وذلك بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت والمناطق المجاورة.

تفاصيل الحريق

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ فور تلقيه، حيث جرى التعامل مع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه، فيما تواصل القوات أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، مع حصر الخسائر والوقوف على أسباب اندلاع الحريق.
كان قد تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد مصانع صناعة البويات والزيوت وامتداده إلى مخزن للألومنيوم بمدينة الخانكة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم الدفع بـ18 سيارة إطفاء، بواقع 12 سيارة من إدارة الحماية المدنية بالقليوبية و6 سيارات من الإدارة العامة للحماية المدنية، مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة وتأمين المواطنين.
ودعمًا لجهود قوات الحماية المدنية، تم الاستعانة بعدد من سيارات الإطفاء التابعة للمنطقة الجغرافية لشركات البترول، للمشاركة في أعمال مكافحة الحريق والتبريد، في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يعزز سرعة الاستجابة ويدعم جهود السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها.
وشارك فريق من الهلال الأحمر المصري في موقع الحادث لتقديم الدعم الإنساني والإسعافات الأولية ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة طوال فترة التعامل مع الحريق.
كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف وتمركزها بمحيط موقع الحريق تحسبًا لأي طوارئ، فيما أكدت المتابعة الميدانية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.
كما وجّه المحافظ بالدفع بعدد 10 لودرات للمشاركة في أعمال إزالة العوائق وتوسعة الممرات داخل المصنع، بواقع 4 لودرات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة و6 لودرات بالمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تسهيل حركة سيارات ومعدات الحماية المدنية وتمكين فرق الإطفاء من الوصول إلى بؤر الاشتعال وتنفيذ أعمال الإطفاء والتبريد بكفاءة وسرعة.

القليوبية محافظة القليوبية المعاينة الأولية قوات الحماية المدنية نشوب حريق

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