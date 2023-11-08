على طريقة عبد المنعم.. كيف يستفيد الأهلي من تألق القندوسي لحل أزمته الهجومية

بعد أن رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادي الأهلي استمراره مع الفريق قبل بداية الموسم الحالى وفضل خروجه معارا، توهج النجم الجزائرى أحمد قندوسي صانع العاب نادي سيراميكا كليوباترا في النسخة الحالية من بطولة الدوري وعبر عن نفسه بقوة تحت قيادة أيمن الرمادي، ليصبح أحد أهم وأبرز اللاعبين الأجانب في المسابقة المحلية حتى الآن.

البداية كانت أكثر من رائعة حيث سجل في تعادل سيراميكا كليوباترا مع فاركو بهدفين لكل فريق ثم كانت الانطلاقة أمام الداخلية بعد أن سجل ثنائية وصنع هدفا في اكتساح سيراميكا للداخلية برباعية نظيفة، ومعاها دون رابع أهدافه في شباك بيراميدز أحد أهم المنافسين في المسابقة المحلية في فوز رفاق المدرب أيمن الرمادي بهدفين دون رد.

وأخيرا رد على الجميع وعلى المدرب كولر شخصيا في لقاء فريقه أمام الأهلي بهدف ماركة الهولندي الشهير ماركو فإن باستن في مباراة خسرها سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء ليرفع القندوسي رصيده التهديفي إلى 5 أهداف احتل بها حتى الآن وصافة جدول الترتيب خلف الإنجولي جون مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

بدوره يسعى مسؤولو الأهلي لبحث إمكانية استقدام القندوسي في يناير المقبل لحل الأزمة الهجومية الواضحة في هجوم الأحمر برغم اللوائح تمنع الأهلي من ضم اللاعب بدون موافقة سيراميكا كليوباترا الذي يحق له الاستفادة الكاملة من القندوسي حتى نهاية الموسم.

وسبق إن قام الأهلي في يناير 2022 من استعادة نجمه محمد عبد المنعم من فيوتشر بعد نهاية الدور الأول فقط وبعد تألقه رفقة الفراعنة في نهائيات الكان وبعد موافقة مسؤلي فيوتشر.

فهل يعود القندوسي للأهلي في يناير ويبدأ عهد جديد مع المارد الأحمر في يناير القادم ام يستمر مع سيراميكا كليوباترا والحفاظ على توهجه مع الفريق حتى نهاية الموسم .