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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات استخراج جواز سفر من الموبايل

جواز سفر
جواز سفر

يقدم موقع صدي البلد، كيفية استخراج جواز السفر بشكل إلكتروني، للتسهيل علي المواطنين للسفر إلي الخارج، دون الوقوع في أخطاء مكاتب السفر.

خطوات استخراج جواز سفر من الموبايل 2023

  1. الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية
  2. الضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
  3. استكمال الإجراءات بإدخال البيانات 
  4. رفع المستندات المطلوبة
  5.  التسجيل علي الموقع
  6. إنشاء حساب جديد وكلمة سر
  7. بدء ملء البيانات المطلوبة
  8. إدخال الرقم القومي
  9. صورة البطاقة
  10. شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً
  11. إدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6
  12. وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها
  13. شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.
  14. بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.
  15. ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

استخراج جواز سفر 2023

يرغب المواطنون في معرفة  خطوات استخراج جواز سفر (إلكتروني - أونلاين)، وذلك بعد إتاحته من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. 

رسوم استخراج جواز سفر 2023

 حددتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بـ 375 جنيهاً، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه أو تجديده.

 تكلفة تجديد جواز السفر، فهي رسوم بقيمة  500 جنيه مصري، مع زيادة 400 جنيه للأشخاص غير الحاملين لمؤهل عالٍ. 

كيفية استخراج جواز سفر  مصري 2023

 

كيفيه استخراج جواز سفر

 


 

استخراج الباسبور المصري

باستخدام الموبايل يكون متاحا به خاصية الدخول على الإنترنت، ثم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، والضغط على الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال الإجراءات بإدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة، و التسجيل علي الموقع.
ويتم إنشاء حساب جديد وكلمة سر وبدء ملء البيانات المطلوبة، بإدخال الرقم القومي وصورة البطاقة أو شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً، وإدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6.

وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش وصورة منها، وشهادة مؤهل دراسي حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب.

بالإضافة إلى وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر.

ثم بعد ذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر.

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