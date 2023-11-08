تموين الإسكندرية تشن حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخازن

وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، بتشديد الرقابة على المخازن والأسواق.



وقامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملة تموينية بنطاق الادارة.



وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مخازن بيع الأعلاف لحيازته خليط زوائد انتاج أحد مطاحن القطاع الخاص ببرج العرب وتبين أن خليط الزوائد مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ١٢٥ شيكارة خليط زوائد تزن الشيكارة ٤٠ كيلو جراما باجمالى وزن ٥٠٠٠ كيلو جرام (٥ أطنان) مجهولة المصدر.



كما قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، واشراف أحمد على رئيس الرقابة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملة تموينية بنطاق الادارة، أسفرت عن تحرير ٤ محاضر شملت بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، عدم إعلان عن أسعار السجائر بأنواعها، حيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر مستورده بدون فواتير، وتم التحفظ على عدد ٩٠٩ علبة سجائر بإجمالى ١٨١٨٠ سيجارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.