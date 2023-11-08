هالة صدقي: أساهم مع الهلال الأحمر لجمع التبرعات لأهل غزة

أكدت الفنانة هالة صدقي، أن الاحتلال الاسرائيلي يتعامل بوحشية مع أهل فلسطين ويرتكب مجازر ضد أهالينا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تساهم مع الهلال الأحمر لجمع التبرعات لأهل غزة.

وقالت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أحترم وجهة نظر محمد سلام في رفضه استكمال العرض المسرحي وبحييه على قراره خاصة أنه كان لا يستطيع استكمال العرض.

التبرع لهم

وتابعت الفنانة هالة صدقي، أن الجميع يشعر بغضب وحزن شديد لما يحدث لأهلنا فى غزة ولكن لابد من الجميع أن يعمل لدعمهم ماديا والتبرع لهم سواء بالغذاء او الدواء.