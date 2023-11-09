الخطيب يقطع رحلته من السعودية.. فما السبب

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مساندة الخطيب للعامري فاروق في أزمة الصحية عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : الخطيب يقطع رحلته من السعودية ويصل العاشرة مساء اليوم ويتوجه للمستشفي مباشرة ليكون بجوار ، العامري فاروق في أزمة الصحية،

وتوفيت والدة زوجة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي منذ قليل و ستقام صلاة الجنازة اليوم الخميس بعد صلاة الظهر ، بمسجد السيدة نفيسة.

والمصائب لا تأتي فرادا حيث تعيش الزوجة اوقات عصيبة بعد ان تعرض زوجها لنزيف في المخ دخل على اثره للمستشفى ويرقد حاليا في الرعاية المركزة بعد خضوعه لأربع عمليات دقيقة .

ويأمل الأطباء في مرور المرحلة الخطرة والسيطرة على الحالة التي اصبحت حرجة للغاية .