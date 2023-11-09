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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حقيقة التعدي على سيدة والقبض على زوجها دون وجه حق بالشرابية

فتاه
فتاه

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاء (أحد الأشخاص - مُقيم بمحافظة القاهرة) بقيام عدد من رجال الشرطة بالاعتداء على زوجته بالضرب والسب وإلقاء القبض عليها "دون وجه حق".

بالفحص تبين عدم صحة ماتم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (15) أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة الشرابية بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ، بين طرف أول: (4 أشخاص) ، طرف ثان: (شخصان) مقيمون بدائرة القسم، وذلك لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض، وتم ضبط الطرفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى الإطار القانونى ودون أى تجاوزات من رجال الشرطة ،وتم العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

الأجهزة الامنية التعدى على سيدة الحسابات الشخصية النيابة العامة اجهزة الامن

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